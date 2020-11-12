Бэйл не исключает своего возвращения в "Реал"

Вингер Гарет Бэйл все еще может вернуться в "Реал".

По сведениям AS, валлиец и его окружение не исключают возвращение игрока в мадридский клуб. Шансы на это вырастут, если команду покинет нынешний наставник Зинедин Зидан.

Отмечается, что на данный момент "Реал" надеется, что Бэйл отлично проявит себя в "Тоттенхэме", чтобы выгоднее продать его следующим летом. Продажа валлийца позволит клубу значительно разгрузить зарплатную ведомость, так как на зарплату Бэйла ежегодно уходит 30 миллионов евро.

В составе "шпор" Бэйл провел 6 игр и забил один гол.

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