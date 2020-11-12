Сычев рассказал об угрозах со стороны экс-владельца "Спартака" Червиченко

Экс-игрок "Спартака" Дмитрий Сычев вспомнил о совместной работе с бывшим владельцем "красно-белых" Андреем Червиченко.

"Были проблемы с Червиченко. Ну, когда тебе говорят: "Чувак, если ты не подпишешь соглашение, мы тебе битой колени переломаем". В кабинете. Не знаю, знал ли об этом Романцев - у него же свои были проблемы, передел там. Мутные времена", - заявил Сычев.

Напомним, что Сычев присоединился к "Спартаку" в январе 2002 года, однако из-за конфликта с руководством он покинул клуб в августе 2002 года.

Читайте также: В Москве ограничили посещаемость матчей до 25% от вместимости стадиона. | http://soccernews.ru