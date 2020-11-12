"Манчестер Юнайтед" готовится к продаже Погба

"Манчестер Юнайтед" может продать хавбека Поля Погба летом 2021 года.

По сведениям журналиста Talksport Алекса Крука, наставник "МЮ" Уле Гуннар Сульшер пришел к выводу, что не может одновременно использовать в своей схеме Погба и Бруну Фернандеша.

Таким образом, "красные дьяволы" приняли решение продать Погба летом. Контракт француза с клубом действует до лета 2022 года.

В этом сезоне Погба провел 11 игр, забил один гол и отдал два ассиста. На счету Фернандеша 6 голов и 5 ассистов в 11 матчах.

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