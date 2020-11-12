Роналду определился со своим будущим в "Ювентусе"

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Роналду определился со своим будущим в "Ювентусе"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду не планирует покидать клуб.

По сведениям AS, 35-летний португалец намерен до конца отработать свой контракт, который истекает летом 2022 года. Роналду все устраивает в туринском клубе, а его семья прекрасно чувствует себя в Италии.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" хочет продать Роналду следующим летом. В услугах футболиста заинтересованы "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ.

Роналду перешел в "Ювентус" летом 2018 года. За это время он провел 94 матча, забил 71 гол и отдал 22 ассиста.

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Комментарии

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lesnovsky

Дурачок испугался, что будет на побегушках у Неймара... По деньгам, по игре и по статусу.... Эгоизм высшей меры... Хех..

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