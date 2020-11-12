Роналду определился со своим будущим в "Ювентусе"
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду не планирует покидать клуб.
По сведениям AS, 35-летний португалец намерен до конца отработать свой контракт, который истекает летом 2022 года. Роналду все устраивает в туринском клубе, а его семья прекрасно чувствует себя в Италии.
Ранее сообщалось, что "Ювентус" хочет продать Роналду следующим летом. В услугах футболиста заинтересованы "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ.
Роналду перешел в "Ювентус" летом 2018 года. За это время он провел 94 матча, забил 71 гол и отдал 22 ассиста.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17