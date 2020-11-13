Эквадор вырвал победу над Боливией в матче квалификации ЧМ-2022

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Эквадор вырвал победу над Боливией в матче квалификации ЧМ-2022

В рамках 3-го отборочного раунда ЧМ-2022 в Южной Америке Эквадор добыл выездную победу над Боливией.

Эквадор имеет 6 очков и занимает в отборочном турнире второе место. Боливия идет последней.

Боливия - Эквадор 2:3

Голы: Арсе, 37 - 1:0, Кайседо, 46 - 1:1, Мена, 55 - 1:2, Морено, 60 - 2:2, Груэсо (пен), 88 - 2:3

Боливия: Лампе, Джузино, Фернандес (Вака, 66), Вальверде (Монтеро, 54), Хустиниано, Рибера, Сааведра (Вильярроэль, 67), Флорес (Сагредо, 90), Абрего (Альварес, 67), Морено, Арсе.

Эквадор: Домингес, Арреага, Кайседо (Плата, 72), Арболеда, Эступиньян, Груэсо, Пресиадо, Сорноса (Ибарра, 63), Мена (Хулио, 83), Эстрада, Кайседо (Франко, 83).   

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