Рамос высказался о двух нереализованных пенальти в матче с Швейцарией

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Рамос высказался о двух нереализованных пенальти в матче с Швейцарией

Капитан сборной Испании Серхио Рамос отреагировал на то, что не забил два пенальти в игре Лиги Наций против Швейцарии (1:1).

"Нас определяют не ошибки, а то, как мы приближаемся к следующим целям", - написал Рамос в твиттере.

В этом матче Рамос прервал свою серию из 25 забитых пенальти кряду.

Напомним, что 17 ноября в матче Испании против Германии определится сборная, которая выйдет в плей-офф Лиги Наций.

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