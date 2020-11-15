"Манчестер Сити" нацелился на двух игроков "Астон Виллы"

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"Манчестер Сити" нацелился на двух игроков "Астон Виллы"

"Манчестер Сити" намерен заполучить двух футболистов "Астон Виллы".

По сведениям Sky Sports, "горожане" заинтересованы в услугах хавбеков Джека Грилиша и Дугласа Луиса.

Отмечается, что за обоих футболистов "Сити" готовы выложить около 110 миллионов евро.

Дуглас Луис выступал за "Сити" с 2017 по 2019 год, однако так и не провел ни одного матча.

В этом сезоне Грилиш провел 8 игр, забил 5 голов и отдал 5 ассистов. На счету Луиса две результативные передачи в 8 матчах.

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