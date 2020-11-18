Эрик Гарсия, скорее всего, не перейдет в "Барселону" в январе
Трансфер защитника "Манчестер Сити" Эрика Гарсии в "Барселону", вероятно, не состоится в зимнее трансферное окно.
Как сообщает Marca, каталонцы не смогут подписать 19-летнего воспитанника, несмотря на то, что его покупка является приоритетом.
"Манчестер Сити" требует за Гарсию 10 миллионов евро плюс 10 миллионов в виде бонусов. При этом "горожане" не намерены идти на уступки, хотя контракт игрока истекает летом 2021 года.
В свою очередь каталонцы, не готовы платить такую сумму за футболиста, который летом станет свободным агентом. Решение о трансфере будет принимать новый президент клуба.
В этом сезоне Гарсия провел 4 матча, однако результативными действиями не отличился.
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|31
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|Валенсия
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|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
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|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
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|14
|Алавес
|20
|23
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|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
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|Мальорка
|20
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|18
|Сельта Виго
|20
|16
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|Леганес
|20
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|Эспаньол
|20
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