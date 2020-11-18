Эрик Гарсия, скорее всего, не перейдет в "Барселону" в январе

Трансфер защитника "Манчестер Сити" Эрика Гарсии в "Барселону", вероятно, не состоится в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Marca, каталонцы не смогут подписать 19-летнего воспитанника, несмотря на то, что его покупка является приоритетом.

"Манчестер Сити" требует за Гарсию 10 миллионов евро плюс 10 миллионов в виде бонусов. При этом "горожане" не намерены идти на уступки, хотя контракт игрока истекает летом 2021 года.

В свою очередь каталонцы, не готовы платить такую сумму за футболиста, который летом станет свободным агентом. Решение о трансфере будет принимать новый президент клуба.

В этом сезоне Гарсия провел 4 матча, однако результативными действиями не отличился.

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