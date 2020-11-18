"Зенит" с 23 ноября будет играть без зрителей
С 23 ноября "Зенит" домашние матчи будет проводить при пустых трибунах.
Губернатор Александр Беглов ввел новые ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом. Таким образом, с 23 ноября в Санкт-Петербурге зрителям запрещен доступ на спортивные мероприятия.
21 ноября в 15-м туре РПЛ "Зенит" на выезде сыграет против "Ахмата". Ближайший домашний матч в чемпионате состоится 5 декабря.
После 14 туров "Зенит" идет в РПЛ на втором месте, отставая от ЦСКА на одно очко.
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