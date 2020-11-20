Левандовски признан лучшим игроком Бундеслиги в октябре

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Левандовски признан лучшим игроком Бундеслиги в октябре

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски выиграл награду лучшему игроку Бундеслиги по итогам октября.

Отметим, что в прошлом месяце 32-летний поляк забил девять голов в трех матчах.

Всего в текущем сезоне Левандовски провел 11 игр, в которых отметился 13 голами и 5 ассистами.

После 7 туров "Бавария" возглавляет Бундеслигу, опережая "РБ Лепциг" на два очка.

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