Несколько футболистов основы "Реала" не сыграют против "Вильярреала"
"Реал" определился с заявкой на игру 10-го тура Примеры против "Вильярреала".
Отметим, что по разным причинам матч пропустят Серхио Рамос, Альваро Одриосола, Эдер Милитао, Федерико Вальверде, Каземиро и Карим Бензема.
Вратари: Куртуа, Лунин, Альтубе;
Защитники: Карвахаль, Варан, Начо, Марсело, Менди, Чуст;
Полузащитники: Кроос, Модрич, Эдегор, Иско, Субьела;
Нападающие: Азар, Асенсио, Васкес, Винисиус, Мариано, Родриго.
Матч между клубами пройдет 21 ноября в 18:15 (мск).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
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|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14