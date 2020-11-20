Несколько футболистов основы "Реала" не сыграют против "Вильярреала"

"Реал" определился с заявкой на игру 10-го тура Примеры против "Вильярреала".

Отметим, что по разным причинам матч пропустят Серхио Рамос, Альваро Одриосола, Эдер Милитао, Федерико Вальверде, Каземиро и Карим Бензема.

Вратари: Куртуа, Лунин, Альтубе;

Защитники: Карвахаль, Варан, Начо, Марсело, Менди, Чуст;

Полузащитники: Кроос, Модрич, Эдегор, Иско, Субьела;

Нападающие: Азар, Асенсио, Васкес, Винисиус, Мариано, Родриго.

Матч между клубами пройдет 21 ноября в 18:15 (мск).

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