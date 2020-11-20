Экс-тренер "Локомотива" может возглавить сборную Сербии
Экс-тренер "Локомотива" Миодраг Божович может возглавить сборную Сербии.
"Все определится в декабре. Миодраг - один из кандидатов на пост", - приводит слова источника "Чемпионат".
Божович известен по своей работе в "Динамо", "Амкаре", "Ростове", "Локомотиве", "Црвене Звезде", тульском "Арсенале" и "Крыльях Советов".
Напомним, что несколькими днями ранее Сербия разгромила Россию со счетом 5:0 и избежала вылета в дивизион С Лиги Наций.
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