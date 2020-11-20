Стали известны дата и место проведения Суперкубка Италии

"Ювентус" в своем твиттере сообщил, где и когда состоится матч за Суперкубок Италии против "Наполи".

Поединок состоится 20 января 2021 года в городе Реджо-нель-Эмилия на стадионе "Мапеи", который является домашней ареной "Сассуоло".

Напомним, что по итогам прошлого сезона "Ювентус" стал чемпионом Италии, а "Наполи" - обладателем кубка.

Действующим обладателем трофея является "Лацио".

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