Агент хавбека "Реала" Иско высказался о будущем своего клиента.

"Появилось много информации касательно ухода Иско, однако мы не ведем переговоров с другими клубами и Иско не собирается покидать "Реал", - цитирует агента Besoccer.

Ранее сообщалось, что у Иско плохие отношения с наставником команды Зинедином Зиданом из-за чего игрок был выставлен на трансфер.

Иско выступает за "Реал" с 2013 года. Его контракт с клубом истекает летом 2022 года.

В текущем сезоне Иско принял участие в шести матчах, но результативными действиями не отличился.

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