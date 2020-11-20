Иско не собирается покидать "Реал"

Теги реал мадридиско

Иско не собирается покидать "Реал"

Агент хавбека "Реала" Иско высказался о будущем своего клиента.

"Появилось много информации касательно ухода Иско, однако мы не ведем переговоров с другими клубами и Иско не собирается покидать "Реал", - цитирует агента Besoccer.

Ранее сообщалось, что у Иско плохие отношения с наставником команды Зинедином Зиданом из-за чего игрок был выставлен на трансфер.

Иско выступает за "Реал" с 2013 года. Его контракт с клубом истекает летом 2022 года.

В текущем сезоне Иско принял участие в шести матчах, но результативными действиями не отличился.

Читайте также: "Эвертон" сделал предложение "Реалу" по трансферу Иско. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Стали известны дата и место проведения Суперкубка Италии

Стали известны дата и место проведения Суперкубка Италии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов