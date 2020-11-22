"Эвертон" добыл тяжелейшую победу над "Фулхэмом"

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"Эвертон" добыл тяжелейшую победу над "Фулхэмом"

В рамках 9-го тура АПЛ "Эвертон" на выезде обыграл "Фулхэм".

Благодаря победе "Эвертон" поднялся на шестое место. "Фулхэм" идет 17-м.

"Фулхэм" - "Эвертон" 2:3

Голы: Кэлверт-Льюин, 1 - 0:1, Декордова-Рид, 15 - 1:1, Кэлверт-Льюин, 29 - 1:2, Дукуре, 35 - 1:3, Лофтус-Чик, 70 - 2:3

"Фулхэм": Ареоля, Айна, Адарабиойо, Андерсен, Робинсон, Декордова-Рид (Лофтус-Чик, 58), Рид, Кавалейру, Кэрни (Митрович, 58), Лукман, Лемина (Замбо-Ангисса, 69).

"Эвертон": Пикфорд, Динь, Кин, Годфри, Мина, Аллан, Ивоби, Дукуре, Хамес (Дэвис, 74), Ришарлисон (Сигурдссон, 76), Кэлверт-Льюин.

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