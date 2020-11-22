"Арсенал" в меньшинстве сыграл вничью с "Лидсом"

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"Арсенал" в меньшинстве сыграл вничью с "Лидсом"

В рамках 9-го тура АПЛ "Арсенал" поделил очки с "Лидсом".

"Канониры" занимают 11-е место, а "Лидс" - 14-е.

"Лидс" - "Арсенал" 0:0

"Лидс": Мелье, Кох, Эйлинг (Родриго, 70), Купер, Даллас, Харрисон (Поведа, 80), Филлипс, Алиоски, Клих, Рафинья, Бэмфорд.

"Арсенал": Лено, Тирни, Холдинг, Бельерин, Габриэл, Себальос, Уиллок (Сака, 57; Мэйтленд-Найлз, 90), Виллиан (Нелсон, 46), Джака, Пепе, Обамеянг.

Удаление: Пепе (51).

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