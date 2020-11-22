"Арсенал" в меньшинстве сыграл вничью с "Лидсом"
В рамках 9-го тура АПЛ "Арсенал" поделил очки с "Лидсом".
"Канониры" занимают 11-е место, а "Лидс" - 14-е.
"Лидс" - "Арсенал" 0:0
"Лидс": Мелье, Кох, Эйлинг (Родриго, 70), Купер, Даллас, Харрисон (Поведа, 80), Филлипс, Алиоски, Клих, Рафинья, Бэмфорд.
"Арсенал": Лено, Тирни, Холдинг, Бельерин, Габриэл, Себальос, Уиллок (Сака, 57; Мэйтленд-Найлз, 90), Виллиан (Нелсон, 46), Джака, Пепе, Обамеянг.
Удаление: Пепе (51).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18