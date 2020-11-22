"Удинезе" удержал победу над "Дженоа"

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"Удинезе" удержал победу над "Дженоа"

В рамках 8-го тура итальянской Серии А "Удинезе" добыл победу над "Дженоа".

"Удинезе" смог отдалиться от зоны вылета и вышел на 16-е место. "Дженоа" остается на предпоследнем месте.

"Удинезе" - "Дженоа" 1:0

Гол: де Пауль, 34 - 1:0

"Удинезе": Муссо, Ларсен, Родриго Бекао, Нюйтинк, Зегелар, де Пауль, Арслан (Мандрагора, 67), Пуссетто (Лазанья, 68), Перейра (Макенго, 90), Самир, Окака Чука.

"Дженоа": Перин, Бираски (Гольданига, 46), Бани, Масьелло (Дестро, 89), Пеллегрини (Париджини, 81), Бадель, Лерагер, Стураро (Зайц, 69), Гильоне, Скамакка, Пандев (Шомуродов, 68).

Удаление: Перин (90).

На 90+5-й минуте арбитр отменил гол "Дженоа".

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