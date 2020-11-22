"Вальядолид" победил "Гранаду" в матче Примеры

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"Вальядолид" победил "Гранаду" в матче Примеры

В рамках 10-го тура испанской Примеры "Вальядолид" на выезде разобрался с "Гранадой".

Благодаря победе "Вальядолид" покинул зону вылета, "Гранада" осталась шестой.

"Гранада" - "Вальядолид" 1:3

Голы: Плано, 45 - 0:1, Маркос Андре, 53 - 0:2, Дуарте, 63 - 1:2, Жота, 90 - 1:3

"Гранада": Руй Силва, Фулькье, Нева, Херман Санчес, Дуарте, Милья, Монторо (Соро, 80), Вико (Суарес, 54), Гоналон (Эррера, 54), Мачис, Молина (Сольдадо, 54).

"Вальядолид": Масип, Хоакин Фернандес, Бруно Гонсалес, Начо Мартинес, Орельяна (Янко, 68), Эрвиас (Санчес, 76), Алькарас, Сан-Эметерио (Тони Вилья, 77), Плано (Жота, 77), Маркос Андре, Гвардиола.

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