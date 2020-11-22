Бензема не поможет "Реалу" в матче с "Интером"
Форвард "Реала" Карим Бензема не сыграет в матче Лиги Чемпионов против "Интера".
Как сообщает Managing Madrid, 32-летний француз не успевает восстановиться от повреждения, которое он получил в матче с "Валенсией" (1:4) еще до перерыва на матчи сборных.
В этом сезоне на счету Бензема 6 забитых голов и 3 результативные передачи в 11 играх.
Поединок между "Интером" и "Реалом" состоится 25 ноября в 23:00 (мск).
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