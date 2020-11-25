Роналду забил 34-м различным клубам в Лиге Чемпионов, больше только у Месси

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду отметился голом в игре Лиги Чемпионов против "Ференцвароша" (2:1).

Как сообщает Goal.com, 35-летний португалец за свою карьеру забил 34-м различным клубам в Лиге Чемпионов.

Отмечается, что больше только у капитана "Барселоны" Лионеля Месси, который забил 36 командам.

Роналду является лучшим бомбардиром в истории ЛЧ, на его счету 131 гол.

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