"Манчестер Юнайтед" по-прежнему заинтересован в Дембеле

"Манчестер Юнайтед" все еще не утратил интерес к вингеру "Барселоны" Усману Дембеле.

По сведениям Daily Mail, "красные дьяволы" попытаются арендовать 23-летнего француза в зимнее трансферное окно.

При этом отмечается, что "Барса" готова продать Дембеле, чтобы заработать денег на трансферные цели Рональда Кумана.

В этом сезоне на счету Дембеле три гола и один ассист в 9 играх.

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