Мальдини рассказал об интересе "Милана" к Товену

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Мальдини рассказал об интересе "Милана" к Товену

Спортивный директор "Милана" Паоло Мальдини рассказал, что клуб проявляет интерес к форварду "Марселя" Флориану Товену.

"Его контракт близок к истечению, поэтому с экономической точки зрения мы в нем заинтересованы. Он отличается от тех футболистов, которых мы подписывали в последние годы, так как он довольно возрастной. Однако мы уверены, что в команде должно быть сочетание молодых и опытных футболистов. Товен - топ-игрок, за которым стоит следить", - цитирует Мальдини Telefoot.

Соглашение 27-летнего Товена с клубом истекает летом 2021 года. В этом сезоне на его счету три гола и пять ассистов в 13 матчах.

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