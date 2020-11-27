Еще один кандидат в президенты "Барселоны" хочет вернуть Неймара

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Еще один кандидат в президенты "Барселоны" хочет вернуть Неймара

Кандидат в президенты "Барселоны" Жорди Фарре поделился мнением о возможном трансфере нападающего ПСЖ Неймара.

"Мы со спортивным директором и руководством хотим видеть в команде лучших. Если они скажут мне, что Неймар лучший, я пойду на это. Неймар также желает вернуться в "Барсу". Этот факт и то, что он является одним из лучших, означает, что нам необходимо вернуть его", - приводит слова Фарре Marca.

Неймар выступал за "Барсу" с 2013 по 2017 год. Его контракт с ПСЖ истекает летом 2022 года.

В этом сезоне на счету Неймара три гола и три ассиста в 8 играх.

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