"Интер" снизил стоимость Эриксена
Хавбек "Интера" Кристиан Эриксен близок к уходу из клуба.
По сведениям Fichajes, "нерадзурри" намерены продать датчанина в зимнее трансферное окно. Отмечается, что клуб снизил стоимость игрока до 13 миллионов евро.
Эриксен выступает за "Интер" с января 2020 года. За это время он провел 34 матча, забил четыре гола и отдал три ассиста.
Читайте также: "Реал" и "Интер" обсуждают громкий обмен полузащитниками. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Сын Марадоны: "Забери меня, когда придет мое время"
-
Пирло прокомментировал отсутствие Роналду в заявке на матч с "Беневенто"
-
Агент Трабукки рассказал, почему сорвались трансферы Азмуна и Кокорина в "Наполи"
-
"Барселона" значительно продвинулась в переговорах с игроками о снижении зарплат
-
"Интер" снизил стоимость Эриксена
-
Еще один кандидат в президенты "Барселоны" хочет вернуть Неймара
-
"Ювентус" хочет подписать ван де Бека в зимнее трансферное окно
-
"Интер" определился с главным кандидатом на замену Конте
-
1
Алексей Миранчук заразился коронавирусом
-
Мальдини рассказал об интересе "Милана" к Товену
-
Друг Марадоны: "Диего умер в бедности"
-
Виллаш-Боаш возмутился номинацией Бьелсы на приз лучшему тренеру года по версии ФИФА
-
1
"Манчестер Юнайтед" по-прежнему заинтересован в Дембеле
-
1
Менеджер Марадоны: "Диего больше не хотел жить, он устал и позволил себе умереть"
-
Агент Трабукки: "Скоро Шомуродова можно будет за полцены вернуть в Россию"
-
1
СМИ: основной полузащитник "Зенита" заразился коронавирусом
-
Куман согласился на сокращение зарплаты в "Барселоне"
-
Головин не готов к возвращению на поле
-
1
Болельщики ЦСКА назвали Черчесова "усатой свиньей"
-
1
В Аргентине возбудили уголовное дело по факту смерти Марадоны
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17