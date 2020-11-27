"Интер" снизил стоимость Эриксена

Хавбек "Интера" Кристиан Эриксен близок к уходу из клуба.

По сведениям Fichajes, "нерадзурри" намерены продать датчанина в зимнее трансферное окно. Отмечается, что клуб снизил стоимость игрока до 13 миллионов евро.

Эриксен выступает за "Интер" с января 2020 года. За это время он провел 34 матча, забил четыре гола и отдал три ассиста.

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