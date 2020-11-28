"Спартак" ведет переговоры с игроком сборной Перу

Хавбек мексиканского "Леона" Педро Акино может продолжить карьеру в "Спартаке".

Как сообщает Libero, московский клуб уже сделал запрос по трансферу 25-летнего игрока, однако переговоры между клубами пока на начальной стадии.

Соглашение Акино с клубом истекает в 2021 году. Его трансферная стоимость оценивается в 3 миллиона евро. Отмечается, что в услугах футболиста сборной Перу также заинтересован "Гремио".

В этом сезоне Акино провел 15 игр, однако результативными действиями не отличился.

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