Махрез стал шестым африканцем, сделавшим 100 результативных действий в АПЛ

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Махрез стал шестым африканцем, сделавшим 100 результативных действий в АПЛ

Вингер "Манчестер Сити" Рияд Махрез оформил хет-трик в игре против "Бернли" (5:0).

Отмечается, что 29-летний алжирец за свою карьеру в АПЛ выполнил 102 результативных действия (61 гол и 41 ассист).

Как сообщает Squawka Football, Махрез стал шестым африканцем, который сделал 100 результативных действий в АПЛ.

Ранее такое достижение покорялось Дидье Дрогба, Якубу Айегбени, Эммануэлю Адебайору, Садио Мане и Мохамеду Салаху.

Читайте также: "Манчестер Сити" уничтожил "Бернли" благодаря хет-трику Махреза. | http://soccernews.ru
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