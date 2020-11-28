Махрез стал шестым африканцем, сделавшим 100 результативных действий в АПЛ
Вингер "Манчестер Сити" Рияд Махрез оформил хет-трик в игре против "Бернли" (5:0).
Отмечается, что 29-летний алжирец за свою карьеру в АПЛ выполнил 102 результативных действия (61 гол и 41 ассист).
Как сообщает Squawka Football, Махрез стал шестым африканцем, который сделал 100 результативных действий в АПЛ.
Ранее такое достижение покорялось Дидье Дрогба, Якубу Айегбени, Эммануэлю Адебайору, Садио Мане и Мохамеду Салаху.
Читайте также: "Манчестер Сити" уничтожил "Бернли" благодаря хет-трику Махреза. | http://soccernews.ru
главное
-
"Манчестер Сити" уничтожил "Бернли" благодаря хет-трику Махреза
-
"Бавария" и "РБ Лейпциг" победили, дортмундская "Боруссия" проиграла и другие результаты 9-го тура Бундеслиги
-
"Интер" разгромил "Сассуоло" и вышел на второе место в Серии А
-
"Краснодар" проиграл "Химкам", потерпев 7-е поражение в 8 последних матчах
-
"Ливерпуль" упустил победу над "Брайтоном"
Лента новостей
-
Невеста Роналду прорекламировала черную пятницу в магазине для йоги
-
"Марсель" обыграл "Нант" в матче Лиги 1
-
"Ростов" разгромил "Динамо", "Ахмат" сыграл вничью с "Локомотивом"
-
Махрез стал шестым африканцем, сделавшим 100 результативных действий в АПЛ
-
Уткин высказался о возможной отставке Мусаева
-
"Атлетико" переиграл "Валенсию" благодаря автоголу Лато
-
"Манчестер Сити" уничтожил "Бернли" благодаря хет-трику Махреза
-
Мусаев прокомментировал травму Вильены
-
"Ростов" потерял Хасимото до весны
-
"Бавария" и "РБ Лейпциг" победили, дортмундская "Боруссия" проиграла и другие результаты 9-го тура Бундеслиги
-
Мусаев высказался о поражении "Краснодара" от "Химок"
-
"Интер" разгромил "Сассуоло" и вышел на второе место в Серии А
-
Семак прокомментировал возвращение Дзюбе капитанской повязки в "Зените"
-
Антон Миранчук пропустит матч с "Ахматом": названа причина
-
"Краснодар" проиграл "Химкам", потерпев 7-е поражение в 8 последних матчах
-
"Эльче" и "Кадис" не выявили сильнейшего в матче 11-го тура Примеры
-
Милевский объявил об уходе из брестского "Динамо"
-
Основной хавбек "Краснодара" травмировался в матче с "Химками"
-
1
"Ливерпуль" упустил победу над "Брайтоном"
-
Куман рассказал, как лучше всего почтить память Марадоны
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18