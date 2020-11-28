Махрез стал шестым африканцем, сделавшим 100 результативных действий в АПЛ

Вингер "Манчестер Сити" Рияд Махрез оформил хет-трик в игре против "Бернли" (5:0).

Отмечается, что 29-летний алжирец за свою карьеру в АПЛ выполнил 102 результативных действия (61 гол и 41 ассист).

Как сообщает Squawka Football, Махрез стал шестым африканцем, который сделал 100 результативных действий в АПЛ.

Ранее такое достижение покорялось Дидье Дрогба, Якубу Айегбени, Эммануэлю Адебайору, Садио Мане и Мохамеду Салаху.

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