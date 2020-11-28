"Ростов" разгромил "Динамо", "Ахмат" сыграл вничью с "Локомотивом"
В рамках 16-го тура РПЛ "Ростов" разобрался с "Динамо", а "Ахмат" поделил очки с "Ростовом".
"Ахмат" - "Локомотив" 0:0
"Ахмат": Гудиев, Богосовац, Нижич, Анхель (Пуцко, 27), Ненахов, Харин (Полярус, 46), Исмаэл, Бериша, Тимофеев, Мелкадзе (Быстров, 68), Ильин (Адуев, 84).
"Локомотив": Коченков, Живоглядов, Рыбус, Серкейра, Магкеев (Лисакович, 84), Крыховяк, Куликов, Камано (Жемалетдинов, 77), Рыбчинский (Игнатьев, 77), Райкович, Эдер (Зе Луиш, 77).
"Ростов" - "Динамо" 4:1
Голы: Полоз (пен), 35 - 1:0, Полоз (пен), 71 - 2:0, Полоз, 74 - 3:0, Байрамян, 85 - 4:0, Моро (пен), 90 - 4:1
"Ростов": Бабурин, Осипенко, Терентьев, Поярков, Хаджикадунич, Глебов, Тугарев (Альмквист, 82), Еременко (Павловец, 82), Гигович, Байрамян, Полоз (Сохиев, 89).
"Динамо": Шунин, Скопинцев (Плиев, 28), Ордец, Варела, Евгеньев, Моро, Лесовой (Терехов, 84), Фомин (Захарян, 84), Каборе (Грулев, 46), Шиманьски, Комличенко (Тюкавин, 64).
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