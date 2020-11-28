"Ювентус" без Роналду не смог обыграть "Беневенто"

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"Ювентус" без Роналду не смог обыграть "Беневенто"

В рамках 9-го тура итальянской Серии А "Ювентус" сыграл вничью с "Беневенто".

"Старая синьора" по-прежнему занимает пятое место в чемпионате, "Беневенто" вышел на 12-е место.

"Беневенто" - "Ювентус" 1:1

Голы: Мората, 21 - 0:1, Летициа, 45 - 1:1

"Беневенто": Монтипо, Летициа, Глик, Барба, Кальдирола (Маджо, 33; Инсинье, 60), Хетемай, Скьяттарелла, Капрари (Туйя, 72), Ионицэ (Тельо, 71), Импрота, Лападула (Сау, 72).

"Ювентус": Шченсны, де Лигт, Данило, Фработта, Артур (Бентанкур, 62), Куадрадо, Рабьо, Рэмзи (Кулусевски, 62), Кьеза (Бернардески, 69), Мората, Дибала.  

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