"Ювентус" без Роналду не смог обыграть "Беневенто"
В рамках 9-го тура итальянской Серии А "Ювентус" сыграл вничью с "Беневенто".
"Старая синьора" по-прежнему занимает пятое место в чемпионате, "Беневенто" вышел на 12-е место.
"Беневенто" - "Ювентус" 1:1
Голы: Мората, 21 - 0:1, Летициа, 45 - 1:1
"Беневенто": Монтипо, Летициа, Глик, Барба, Кальдирола (Маджо, 33; Инсинье, 60), Хетемай, Скьяттарелла, Капрари (Туйя, 72), Ионицэ (Тельо, 71), Импрота, Лападула (Сау, 72).
"Ювентус": Шченсны, де Лигт, Данило, Фработта, Артур (Бентанкур, 62), Куадрадо, Рабьо, Рэмзи (Кулусевски, 62), Кьеза (Бернардески, 69), Мората, Дибала.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17