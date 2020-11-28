Сафонов, скорее всего, пропустит матч с "Ренном"

Вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов, вероятно, не сыграет в матче Лиги Чемпионов с "Ренном", сообщает Metaratings.

Напомним, что голкипер пропустил несколько игр "Краснодара" и сборной России из-за подозрительного теста на коронавирус.

Ожидается, что Сафонов вернется в строй в матче следующего тура РПЛ против "Ротора". Поединок между "Краснодаром" и "Ренном" пройдет 2 декабря.

В текущем сезоне Сафонов провел 18 матчей, в которых пропустил 25 голов.

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