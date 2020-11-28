"Эвертон" уступил "Лидсу" в матче АПЛ

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"Эвертон" уступил "Лидсу" в матче АПЛ

В рамках 10-го тура АПЛ "Лидс" добыл выездную победу над "Эвертоном".

Благодаря победе "Лидс" вышел на 11-е место, а "Эвертон" остался на шестом.

"Эвертон" - "Лидс" 0:1

Гол: Рафинья, 79 - 0:1

"Эвертон": Пикфорд, Годфри, Кин, Холгейт (Бернард, 82), Дэвис (Делф, 61), Дукуре, Ивоби (Андре Гомеш, 67), Аллан, Хамес, Ришарлисон, Кэлверт-Льюин.

"Лидс": Мелье, Эйлинг, Кох, Купер, Даллас, Клих, Филлипс, Алиоски, Харрисон (Элдер Кошта, 89), Рафинья (Поведа, 85), Бэмфорд (Родриго, 90).

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