"Эвертон" уступил "Лидсу" в матче АПЛ
В рамках 10-го тура АПЛ "Лидс" добыл выездную победу над "Эвертоном".
Благодаря победе "Лидс" вышел на 11-е место, а "Эвертон" остался на шестом.
"Эвертон" - "Лидс" 0:1
Гол: Рафинья, 79 - 0:1
"Эвертон": Пикфорд, Годфри, Кин, Холгейт (Бернард, 82), Дэвис (Делф, 61), Дукуре, Ивоби (Андре Гомеш, 67), Аллан, Хамес, Ришарлисон, Кэлверт-Льюин.
"Лидс": Мелье, Эйлинг, Кох, Купер, Даллас, Клих, Филлипс, Алиоски, Харрисон (Элдер Кошта, 89), Рафинья (Поведа, 85), Бэмфорд (Родриго, 90).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18