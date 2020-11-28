"Севилья" переиграла "Уэску" в матче Примеры

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"Севилья" переиграла "Уэску" в матче Примеры

В рамках 11-го тура испанской Примеры "Севилья" на выезде одолела "Уэску".

Благодаря победе "Севилья" вышла на пятое место, "Уэска" по-прежнему предпоследняя.

"Уэска" - "Севилья" 0:1

Гол: Эн-Несири, 83 - 0:1

"Уэска": Фернандес, Галан, Маффео, Инсуа, Сиовас, Москера, Микель Рико, Сеоане (Феррейро, 60), Гарсия (Онтиверос, 72), Сандро Рамирес (Окадзаки, 72), Рафа Мир.

"Севилья": Вацлик, Рекик (Алеиш Видаль, 64), Диего Карлос, Навас, Кунде, Жордан (Ракитич, 64), Оливер Торрес (Эн-Несири, 74), Фернандо, Окампос, де Йонг (Оскар Родригес, 74), Мунир (Гудель, 86).

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