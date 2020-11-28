"Севилья" переиграла "Уэску" в матче Примеры
В рамках 11-го тура испанской Примеры "Севилья" на выезде одолела "Уэску".
Благодаря победе "Севилья" вышла на пятое место, "Уэска" по-прежнему предпоследняя.
"Уэска" - "Севилья" 0:1
Гол: Эн-Несири, 83 - 0:1
"Уэска": Фернандес, Галан, Маффео, Инсуа, Сиовас, Москера, Микель Рико, Сеоане (Феррейро, 60), Гарсия (Онтиверос, 72), Сандро Рамирес (Окадзаки, 72), Рафа Мир.
"Севилья": Вацлик, Рекик (Алеиш Видаль, 64), Диего Карлос, Навас, Кунде, Жордан (Ракитич, 64), Оливер Торрес (Эн-Несири, 74), Фернандо, Окампос, де Йонг (Оскар Родригес, 74), Мунир (Гудель, 86).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14