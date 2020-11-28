Менхенгладбахская "Боруссия" разгромила "Шальке"

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Менхенгладбахская "Боруссия" разгромила "Шальке"

В рамках 9-го тура немецкой Бундеслиги менхенгладбахская "Боруссия" одержала уверенную победу над "Шальке".

"Боруссия" занимает в турнирной таблице седьмое место, а "Шальке" - последнее.

"Боруссия" М - "Шальке" 4:1

Голы: Нойхаус, 15 - 1:0, Раман, 20 - 1:1, Вендт, 36 - 2:1, Тюрам, 52 - 3:1, Вольф, 80 - 4:1

"Боруссия" М: Зоммер, Вендт, Янчке, Гинтер, Нойхаус (Бенеш, 81), Закария (Крамер, 65), Лазаро (Лайнер, 65), Херрманн, Плеа, Эмболо (Штиндль, 71), Тюрам (Вольф, 71).

"Шальке": Реннов, Кабак, Тиав, Настасич, Людевиг, Скрибски (Бужеляб, 81), Сердар, Раман (Шопф, 63), Маскарель, Hoppe (Schuler, 81), Ут.  

Читайте также: "Бавария" и "РБ Лейпциг" победили, дортмундская "Боруссия" проиграла и другие результаты 9-го тура Бундеслиги. | http://soccernews.ru
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2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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