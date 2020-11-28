Менхенгладбахская "Боруссия" разгромила "Шальке"
В рамках 9-го тура немецкой Бундеслиги менхенгладбахская "Боруссия" одержала уверенную победу над "Шальке".
"Боруссия" занимает в турнирной таблице седьмое место, а "Шальке" - последнее.
"Боруссия" М - "Шальке" 4:1
Голы: Нойхаус, 15 - 1:0, Раман, 20 - 1:1, Вендт, 36 - 2:1, Тюрам, 52 - 3:1, Вольф, 80 - 4:1
"Боруссия" М: Зоммер, Вендт, Янчке, Гинтер, Нойхаус (Бенеш, 81), Закария (Крамер, 65), Лазаро (Лайнер, 65), Херрманн, Плеа, Эмболо (Штиндль, 71), Тюрам (Вольф, 71).
"Шальке": Реннов, Кабак, Тиав, Настасич, Людевиг, Скрибски (Бужеляб, 81), Сердар, Раман (Шопф, 63), Маскарель, Hoppe (Schuler, 81), Ут.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20