"Зенит" сделал заявление касательно травмы Дзюбы

В "Зените" прокомментировали повреждение нападающего Артема Дзюбы.

"В игре против "Арсенала" Дзюба получил небольшую мышечную травму. Надеемся, характер повреждения несерьезный. В ближайшее время он пройдет медосмотр, по итогам которого будет принято решение о его участии в следующей игре", - говорится в заявлении клуба.

В текущем сезоне Дзюба провел 19 игр, в которых забил 9 голов и отдал 4 ассиста.

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