"Манчестер Сити" нашел замену Агуэро
"Манчестер Сити" нацелился на форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса.
По сведениям Mirror, "горожане" хотят подписать Мартинеса на замену Серхио Агуэро, чей контракт с клубом истекает летом 2021 года.
Отмечается, что "нерадзурри" пытаются продлить соглашение с Мартинесом, однако игрок требует увеличения зарплаты в три раза.
В текущем сезоне Мартинес провел 13 матчей, забил 6 голов и отдал 2 ассиста.
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|Команда
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|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
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|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
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|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18