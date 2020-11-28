"Манчестер Сити" нашел замену Агуэро

"Манчестер Сити" нацелился на форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса.

По сведениям Mirror, "горожане" хотят подписать Мартинеса на замену Серхио Агуэро, чей контракт с клубом истекает летом 2021 года.

Отмечается, что "нерадзурри" пытаются продлить соглашение с Мартинесом, однако игрок требует увеличения зарплаты в три раза.

В текущем сезоне Мартинес провел 13 матчей, забил 6 голов и отдал 2 ассиста.

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