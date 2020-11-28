Шварц прокомментировал поражение от "Ростова"
Наставник московского "Динамо" Сандро Шварц подвел итоги матча с "Ростовом" (1:4).
"Соперник заслуженно победил. В первом тайме мы выглядели неплохо, сразу после перерыва могли сравнять счет, однако не получилось. В итоге нашу игру сломали пенальти. Сама игра сложилась не так, как мы хотели", - заявил Шварц.
После 16 туров "Динамо" занимает в РПЛ пятое место. В следующем туре "Динамо" примет тульский "Арсенал".
Читайте также: "Ростов" разгромил "Динамо", "Ахмат" сыграл вничью с "Локомотивом". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Главные новости дня: 28 ноября
-
"Вест Бромвич" минимально переиграл "Шеффилд"
-
ПСЖ потерял очки в матче с "Бордо"
-
1
"Реал" проиграл "Алавесу" в матче Примеры
-
"Аталанта" без Миранчука проиграла "Вероне"
-
Неймар побил рекорд Ибрагимовича в ПСЖ
-
"Реал" снова теряет Азара
-
Шварц прокомментировал поражение от "Ростова"
-
Петржела заявил о готовности снова возглавить "Зенит"
-
"Манчестер Сити" нашел замену Агуэро
-
"Зенит" сделал заявление касательно травмы Дзюбы
-
"Динамо" и "Шахтер" добыли победы в УПЛ
-
Менхенгладбахская "Боруссия" разгромила "Шальке"
-
"Севилья" переиграла "Уэску" в матче Примеры
-
"Эвертон" уступил "Лидсу" в матче АПЛ
-
Сафонов, скорее всего, пропустит матч с "Ренном"
-
1
"Ювентус" без Роналду не смог обыграть "Беневенто"
-
"Манчестер Юнайтед" могут оштрафовать на большую сумму из-за кибератаки
-
Невеста Роналду прорекламировала черную пятницу в магазине для йоги
-
"Марсель" обыграл "Нант" в матче Лиги 1