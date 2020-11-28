Шварц прокомментировал поражение от "Ростова"

Наставник московского "Динамо" Сандро Шварц подвел итоги матча с "Ростовом" (1:4).

"Соперник заслуженно победил. В первом тайме мы выглядели неплохо, сразу после перерыва могли сравнять счет, однако не получилось. В итоге нашу игру сломали пенальти. Сама игра сложилась не так, как мы хотели", - заявил Шварц.

После 16 туров "Динамо" занимает в РПЛ пятое место. В следующем туре "Динамо" примет тульский "Арсенал".

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