Неймар побил рекорд Ибрагимовича в ПСЖ
Форвард ПСЖ Неймар отметился голом в игре против "Бордо".
Как сообщает Stats Foot, бразилец забил 50-й гол в Лиге 1. Неймар достиг этой отметки за 58 матчей, что является рекордом клуба.
До этого быстрее всех 50 голов в чемпионате Франции из футболистов ПСЖ забивал Златан Ибрагимович (59 игр).
Отмечается, что за последние 70 сезонов Лиги 1 только два футболиста забивали 50 первых голов быстрее - Гуннар Андерссон (53 игры) и Йосип Скоблар (54), оба сделали это в составе "Марселя".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13