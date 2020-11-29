Неймар побил рекорд Ибрагимовича в ПСЖ

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Неймар побил рекорд Ибрагимовича в ПСЖ

Форвард ПСЖ Неймар отметился голом в игре против "Бордо".

Как сообщает Stats Foot, бразилец забил 50-й гол в Лиге 1. Неймар достиг этой отметки за 58 матчей, что является рекордом клуба.

До этого быстрее всех 50 голов в чемпионате Франции из футболистов ПСЖ забивал Златан Ибрагимович (59 игр).

Отмечается, что за последние 70 сезонов Лиги 1 только два футболиста забивали 50 первых голов быстрее - Гуннар Андерссон (53 игры) и Йосип Скоблар (54), оба сделали это в составе "Марселя".

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