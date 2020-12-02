"Ростов" теряет Хасимото до конца года

Хавбек "Ростова" Кенто Хасимото получил повреждение в игре против "Рубина".

Как сообщает твиттер клуба, 27-летний японец выбыл до конца 2020 года.

"К сожалению, Кенто Хасимото травмировался в игре с "Рубином". Игрок пропустит все матчи уходящего года", - говорится в заявлении клуба.

"Ростов" приобрел Хасимото минувшим летом за 800 тысяч евро. На его счету 5 голов в 13 играх.

Читайте также: "Ростов" потерял Хасимото до весны. | http://soccernews.ru