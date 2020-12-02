Диогу Жота: "Роналду был моим героем"
Вингер "Ливерпуля" Диогу Жота высказался о сборной Португалии и Криштиану Роналду.
"Я всегда был одержим футболом. Однажды, когда мне было около шести лет, папа записал меня в секцию по плаванию. Я плакал и спрашивал, могу ли я играть в футбол вместо плавания, так как занятия начинались в одно и то же время. Я с гораздо большим удовольствием играл в футбол, чем плавал в бассейне.
Мои самые ранние воспоминания связаны с Евро-2004, когда Португалия вышла в финал, но, к сожалению, проиграла. Мне было семь, я хорошо помню все это. Футбол всегда был моей страстью.
Криштиану Роналду был моим героем. Тогда ему было 19, однако он уже так качественно выступал на Евро. Я был еще ребенком, когда играл за "МЮ" и "Реал", Для детей из Португалии он всегда был примером", - приводит слова Жоты The Athletic.
Читайте также: Роналду получил очередную почетную награду. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
"Зенит" интересуется аргентинским нападающим
-
Арбитр Федотов ожидает предвзятого судейства против "Спартака"
-
Дзюба пропустит матч с "Брюгге"
-
Хименес не поможет "Атлетико" в матчах с "Реалом" и "Зальцбургом"
-
Клоппа могут пригласить в сборную Германии
-
Сын Марадоны предложил вывести из обращения 10-й номер в клубах, за которые выступал отец
-
Мещеряков высказался о возможном уходе Кикнадзе из "Локомотива"
-
Диогу Жота: "Роналду был моим героем"
-
"Ростов" теряет Хасимото до конца года
-
Кейн может пропустить дерби против "Арсенала"
-
Куман избежит наказания за критику судейства после матча с "Реалом"
-
"Локомотив" может расстаться с Кикнадзе
-
Серхио Рамос вызвал на бой звезду боев без правил
-
Некоторые игроки "Реала" хотят отставки Зидана
-
Газизов может перейти из "Спартака" в "Локомотив"
-
Гончаренко не будет руководить ЦСКА в матче с "Химками"
-
"Арсенал" нацелился на аргентинского хавбека
-
Гетце и Шюррле намерены заняться выращиванием конопли
-
"Бавария" нацелилась на двух хавбеков гладбаской "Боруссии"
-
Алаба назвал свои новые зарплатные требования. Футболист согласен уменьшить запросы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18