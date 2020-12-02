Диогу Жота: "Роналду был моим героем"

Вингер "Ливерпуля" Диогу Жота высказался о сборной Португалии и Криштиану Роналду.

"Я всегда был одержим футболом. Однажды, когда мне было около шести лет, папа записал меня в секцию по плаванию. Я плакал и спрашивал, могу ли я играть в футбол вместо плавания, так как занятия начинались в одно и то же время. Я с гораздо большим удовольствием играл в футбол, чем плавал в бассейне.

Мои самые ранние воспоминания связаны с Евро-2004, когда Португалия вышла в финал, но, к сожалению, проиграла. Мне было семь, я хорошо помню все это. Футбол всегда был моей страстью.

Криштиану Роналду был моим героем. Тогда ему было 19, однако он уже так качественно выступал на Евро. Я был еще ребенком, когда играл за "МЮ" и "Реал", Для детей из Португалии он всегда был примером", - приводит слова Жоты The Athletic.

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