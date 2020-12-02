Сын Марадоны предложил вывести из обращения 10-й номер в клубах, за которые выступал отец
Сын Диего Марадоны считает, что экс-клубы отца должны вывести из обращения 10-й номер.
"Поступок Месси? Меня это очень тронуло. Эти дни были полны эмоций. Поступок Лео был особенным, прекрасным, заставил меня плакать.
Я считаю, что в бывших командах отца, в том числе в "Барселоне", нужно вывести из обращения 10-й номер. Я в этом уверен", - приводит слова Марадоны-младшего Marca.
Напомним, что за свою карьеру Марадона выступал за "Аргентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс", "Барселону", "Наполи", "Севилью", "Ньюэллз Олд Бойз" и сборную Аргентины.
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|Команда
|М
|О
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|23
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|2
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|23
|47
|3
|Велес Сарсфилд
|23
|39
|4
|Расинг Клуб
|23
|39
|5
|Аргентинос Хуниорс
|23
|39
|6
|Дефенса и Хустисия
|23
|36
|7
|Ланус
|23
|36
|8
|Сан Лоренцо
|23
|36
|9
|Росарио Сентраль
|23
|36
|10
|Ньюэллз Олд Бойз
|23
|35
|11
|Арсенал
|23
|34
|12
|Тальерес де Кордоба
|23
|34
|13
|Эстудиантес
|23
|30
|14
|Индепендьенте
|23
|29
|15
|Атлетико Тукуман
|23
|29
|16
|Унион Санта-Фе
|23
|27
|17
|Банфилд
|23
|26
|18
|К Кордоба Сантьяго
|23
|26
|19
|Химнасия Ла-Плата
|23
|23
|20
|Патронато Парана
|23
|23
|21
|Уракан
|23
|22
|22
|Альдосиви
|23
|22
|23
|Колон
|23
|18
|24
|Годой Крус
|23
|18