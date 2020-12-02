Сын Марадоны предложил вывести из обращения 10-й номер в клубах, за которые выступал отец

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Сын Марадоны предложил вывести из обращения 10-й номер в клубах, за которые выступал отец

Сын Диего Марадоны считает, что экс-клубы отца должны вывести из обращения 10-й номер.

"Поступок Месси? Меня это очень тронуло. Эти дни были полны эмоций. Поступок Лео был особенным, прекрасным, заставил меня плакать.

Я считаю, что в бывших командах отца, в том числе в "Барселоне", нужно вывести из обращения 10-й номер. Я в этом уверен", - приводит слова Марадоны-младшего Marca.

Напомним, что за свою карьеру Марадона выступал за "Аргентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс", "Барселону", "Наполи", "Севилью", "Ньюэллз Олд Бойз" и сборную Аргентины.

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