Дзюба пропустит матч с "Брюгге"

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Дзюба пропустит матч с "Брюгге"

Журналист Вячеслав Короткин сообщил, что форвард "Зенита" Артем Дзюба не сыграет в матче Лиги Чемпионов с "Брюгге".

"Дзюба пропустит игру с "Брюгге", так как почувствовал дискомфорт в области травмированной мышцы на последней тренировке перед вылетом в Бельгию. Изначально "Зенит" собирался добавить игрока в состав делегации, однако в итоге принял решение оставить его в Санкт-Петербурге.

Однако Дзюба будет готовиться к игре 17-го тура РПЛ против "Урала", которая пройдет 5 декабря", - заявил Короткин.

После 4-х туров групповой стадии ЛЧ "Зенит" идет в группе на последнем месте.

В текущем сезоне на счету Дзюбы 9 голов и 4 ассиста в 19 матчах.

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