Арбитр Федотов ожидает предвзятого судейства против "Спартака"

Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов отреагировал на слова главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца в отношении "Спартака".

Напомним, что ранее Хачатурянц заявил, что из-за "нырков" Ларссона "Спартаку" могут перестать ставить пенальти.

"Хачатурянц дал команду "Фас", и арбитры этим воспользуются. По крайней мере, пока против "Спартака". Открытое, смелое заявление. Вероятно, "Спартак" очень высоко поднялся Я делаю вывод, что Хачатурянц матч "Спартак" - "Ротор" не смотрел. Ему рассказала и донесла группа экспертов", - заявил Федотов.

После 16 туров "Спартак" делит первое место в РПЛ с ЦСКА и "Зенитом".

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