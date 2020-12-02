Арбитр Федотов ожидает предвзятого судейства против "Спартака"
Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов отреагировал на слова главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца в отношении "Спартака".
Напомним, что ранее Хачатурянц заявил, что из-за "нырков" Ларссона "Спартаку" могут перестать ставить пенальти.
"Хачатурянц дал команду "Фас", и арбитры этим воспользуются. По крайней мере, пока против "Спартака". Открытое, смелое заявление. Вероятно, "Спартак" очень высоко поднялся Я делаю вывод, что Хачатурянц матч "Спартак" - "Ротор" не смотрел. Ему рассказала и донесла группа экспертов", - заявил Федотов.
После 16 туров "Спартак" делит первое место в РПЛ с ЦСКА и "Зенитом".
Читайте также: Быстров оценил шансы "Спартака" попасть в топ-3 РПЛ в этом сезоне. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Зенит" интересуется аргентинским нападающим
-
Арбитр Федотов ожидает предвзятого судейства против "Спартака"
-
Дзюба пропустит матч с "Брюгге"
-
Хименес не поможет "Атлетико" в матчах с "Реалом" и "Зальцбургом"
-
Клоппа могут пригласить в сборную Германии
-
Сын Марадоны предложил вывести из обращения 10-й номер в клубах, за которые выступал отец
-
Мещеряков высказался о возможном уходе Кикнадзе из "Локомотива"
-
Диогу Жота: "Роналду был моим героем"
-
"Ростов" теряет Хасимото до конца года
-
Кейн может пропустить дерби против "Арсенала"
-
Куман избежит наказания за критику судейства после матча с "Реалом"
-
"Локомотив" может расстаться с Кикнадзе
-
Серхио Рамос вызвал на бой звезду боев без правил
-
Некоторые игроки "Реала" хотят отставки Зидана
-
Газизов может перейти из "Спартака" в "Локомотив"
-
Гончаренко не будет руководить ЦСКА в матче с "Химками"
-
"Арсенал" нацелился на аргентинского хавбека
-
Гетце и Шюррле намерены заняться выращиванием конопли
-
"Бавария" нацелилась на двух хавбеков гладбаской "Боруссии"
-
Алаба назвал свои новые зарплатные требования. Футболист согласен уменьшить запросы