Капитан "Аталанты" отказался выполнять установку тренера в матче с "Мидтъюлландом"

Капитан "Аталанты" Алехандро Гомес повздорил с наставником команды Джаном Пьеро Гасперини.

Как сообщает Calcio Atalanta, конфликт случился во время игры групповой стадии ЛЧ против "Мидтъюлланда".

Перед перерывом тренер попросил капитана оставаться на правом фланге, на что игрок резко ответил: "Нет". Разговор был хорошо слышен на стадионе, так как игра проходила при пустых трибунах.

Отметим, что в перерыве Гасперини заменил Гомеса на Йосипа Иличича.

В текущем сезоне Гомес провел 14 игр, в которых забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.

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