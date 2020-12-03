Галицкий раздумывал над увольнением Мусаева перед матчем с "Ренном"

Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий раздумывал над увольнением тренера команды Мурада Мусаева.

"Вопрос о будущем Мусаева решался как раз в игре против "Ренна". Дошло до того, что Галицкий даже связывался с Олегом Кононовым, с вопросом о его дальнейших планах по работе", - сообщил журналист Сергей Карпов.

Напомним, что благодаря победе над "Ренном" "Краснодар" пробился в плей-офф Лиги Европы.

Мусаев возглавляет "Краснодар" с 2018 года. Под его руководством клуб дважды становился бронзовым призером РПЛ.

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