Галицкий раздумывал над увольнением Мусаева перед матчем с "Ренном"
Владелец "Краснодара" Сергей Галицкий раздумывал над увольнением тренера команды Мурада Мусаева.
"Вопрос о будущем Мусаева решался как раз в игре против "Ренна". Дошло до того, что Галицкий даже связывался с Олегом Кононовым, с вопросом о его дальнейших планах по работе", - сообщил журналист Сергей Карпов.
Напомним, что благодаря победе над "Ренном" "Краснодар" пробился в плей-офф Лиги Европы.
Мусаев возглавляет "Краснодар" с 2018 года. Под его руководством клуб дважды становился бронзовым призером РПЛ.
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