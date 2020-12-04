"Штутгарт" будет требовать за Гонсалеса от "Зенита" в два раза больше, чем от клубов Серии А
"Штутграт" определился со стоимостью нападающего Николаса Гонсалеса, которым интересуется "Зенит".
Как сообщает Metaratings, "Штутгарт" готов продать аргентинца питерскому клубу за 20 миллионов евро. При этом от клубов Серии А немцы потребуют всего 10 миллионов.
Отмечается, что "Зенит" готов предложить футболисту контракт на 4-5 лет с зарплатой около двух миллионов евро за сезон.
В этом сезоне на счету Гонсалеса три гола и один ассист в 5 играх.
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