Антон Миранчук рассказал о своей футбольной мечте

Хавбек "Локомотива" Антон Миранчук поделился своей мечтой.

"Моя мечта в футболе - перебраться в европейский чемпионат. В жизни - большой дом и большая семья", - приводит слова футболиста сайт клуба.

Антон Миранчук является воспитанником "железнодорожников" и выступает за основную команду с 2013 года.

В составе "Локомотива" Миранчук провел 124 игры, забил 30 голов и отдал 17 ассистов.

Читайте также: Умер отец братьев Миранчуков. | http://soccernews.ru