Антон Миранчук рассказал о своей футбольной мечте
Хавбек "Локомотива" Антон Миранчук поделился своей мечтой.
"Моя мечта в футболе - перебраться в европейский чемпионат. В жизни - большой дом и большая семья", - приводит слова футболиста сайт клуба.
Антон Миранчук является воспитанником "железнодорожников" и выступает за основную команду с 2013 года.
В составе "Локомотива" Миранчук провел 124 игры, забил 30 голов и отдал 17 ассистов.
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