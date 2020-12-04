Фелиш - лучший футболист Примеры в ноябре

Форвард "Атлетико" Жоау Фелиш стал лучшим футболистом Примеры в ноябре.

В минувшем месяце 21-летний португалец забил 4 гола в четырех играх чемпионата.

Всего в этом сезоне Фелиш провел 14 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 2 ассиста.

Напомним, что "Атлетико" приобрел Фелиша в 2019 году за 126 миллионов евро.

Читайте также: ESPN признал Месси лучшим нападающим 2020 года. | http://soccernews.ru