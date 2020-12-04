Директор "Тамбова" рассказал, сколько футболистов будут бойкотировать матч со "Спартаком"

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков высказался о предстоящей игре против "Спартака".

"Игра состоится в любом случае. Руководство области с нами так и не связалось, поэтому те ребята, которые были у нас в том сезоне, будут бойкотировать этот матч.

В нашем распоряжении будет нормальный состав, будем выходить, играть и биться. Примерно семь-восемь человек завтра не сыграют", - заявил Худяков.

Игра между "Спартаком" и "Тамбовом" состоится 5 декабря в 16:30 (мск).

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