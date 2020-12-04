Антон Миранчук назвал свои лучшие и худшие качества

Хавбек "Локомотива" Антон Миранчук перечислил свои лучшие и худшие качества.

"Три лучших качества? Добрый, позитивный, простой. Три худших качества? Назову два: доверчивый, вспыльчивый.

Какие качества ценю в девушках? Верность, забота и любовь. Все эти качества я ценю в своей девушке", - цитирует игрока сайт клуба.

В текущем сезоне на счету Миранчука шесть голов и пять ассистов в 20 играх.

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