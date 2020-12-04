Антон Миранчук назвал свои лучшие и худшие качества
Хавбек "Локомотива" Антон Миранчук перечислил свои лучшие и худшие качества.
"Три лучших качества? Добрый, позитивный, простой. Три худших качества? Назову два: доверчивый, вспыльчивый.
Какие качества ценю в девушках? Верность, забота и любовь. Все эти качества я ценю в своей девушке", - цитирует игрока сайт клуба.
В текущем сезоне на счету Миранчука шесть голов и пять ассистов в 20 играх.
Читайте также: Антон Миранчук рассказал о своей футбольной мечте. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Куман определился с будущим Брейтуэйта
-
Директора "Ювентуса" Паратичи обвиняют в попытке договориться насчет экзамена по итальянскому языку для Суареса
-
"Рубин" описал 2020-й год фотографией Слуцкого из фастфуда
-
Защитник "Манчестер Юнайтед" близок к уходу в "Ньюкасл"
-
Нойер - лучший голкипер 2020-го года по версии ESPN
-
"Ливерпуль" проявляет интерес к защитнику "РБ Лейпцига"
-
Антон Миранчук назвал свои лучшие и худшие качества
-
Директор "Тамбова" рассказал, сколько футболистов будут бойкотировать матч со "Спартаком"
-
Фелиш - лучший футболист Примеры в ноябре
-
Антон Миранчук рассказал о своей футбольной мечте
-
"Штутгарт" будет требовать за Гонсалеса от "Зенита" в два раза больше, чем от клубов Серии А
-
Куман высказался о возможном возвращении Неймара в "Барселону"
-
Клубный ЧМ-2021 пройдет в Японии
-
Вирджил Ван Дейк показал в Твиттере процесс восстановления
-
Сборная России описала 2020-й год одним словом
-
"Аякс" продлил контракт с Тальяфико
-
37-летний Жирков признан лучшим игроком "Зенита" в ноябре
-
Ковач рассказал когда ждать Головина на поле
-
"Манчестер Юнайтед" заинтересован в услугах Тухеля
-
Семак продолжит тренировать "Зенит"