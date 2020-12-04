Нойер - лучший голкипер 2020-го года по версии ESPN

Теги бавария мюнхенмануэль нойералиссонян облакмарк-андре тер штеген

Нойер - лучший голкипер 2020-го года по версии ESPN

ESPN опубликовал рейтинг лучших голкиперов 2020 года.

Отмечается, что при составлении рейтинга учитывалась не только игра вратарей в воротах, а также их вклад в первый этап построения атак команды.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Мануэль Нойер ("Бавария")
2. Алиссон ("Ливерпуль")
3. Ян Облак ("Атлетико")
4. Марк-Андре тер Штеген ("Барселона")
5. Тибо Куртуа ("Реал")
6. Эдерсон ("Манчестер Сити")
7. Кейлор Навас (ПСЖ)
8. Джанлуиджи Доннарумма ("Милан")
9. Самир Ханданович ("Интер")
10. Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед")

Напомним, что в прошлом сезоне Нойер в составе "Баварии" выиграл Лигу Чемпионов, чемпионат и кубок Германии.

Читайте также: Левандовски признан лучшим центрфорвардом 2020 года по версии ESPN. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Штутгарт" будет требовать за Гонсалеса от "Зенита" в два раза больше, чем от клубов Серии А

"Штутгарт" будет требовать за Гонсалеса от "Зенита" в два раза больше, чем от клубов Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов