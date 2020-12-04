Нойер - лучший голкипер 2020-го года по версии ESPN

ESPN опубликовал рейтинг лучших голкиперов 2020 года.

Отмечается, что при составлении рейтинга учитывалась не только игра вратарей в воротах, а также их вклад в первый этап построения атак команды.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Мануэль Нойер ("Бавария")

2. Алиссон ("Ливерпуль")

3. Ян Облак ("Атлетико")

4. Марк-Андре тер Штеген ("Барселона")

5. Тибо Куртуа ("Реал")

6. Эдерсон ("Манчестер Сити")

7. Кейлор Навас (ПСЖ)

8. Джанлуиджи Доннарумма ("Милан")

9. Самир Ханданович ("Интер")

10. Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед")

Напомним, что в прошлом сезоне Нойер в составе "Баварии" выиграл Лигу Чемпионов, чемпионат и кубок Германии.

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