Стала известна дата возвращения Соболева в Москву для продолжения реабилитации после операции

Возвращение форварда "Спартака" Александра Соболева из Рима в Москву намечено на 5 декабря.

По сведениям Metaratings, в Италии игрок уже прошел первоначальный курс реабилитации после операции в связи с повреждением колена. Предполагается, что Соболев вернется в строй в конце января-начале февраля.

В текущем сезоне Соболев провел 13 игр, в которых отметился шестью голами и двумя ассистами.

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